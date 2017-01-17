Ротенберг или Ротенберг? Кому принадлежат крупные российские компании

Бизнесмены, которых считают близкими друзьями президента России Владимира Путина, постоянно на слуху. Их включают в санкционные списки, они получают крупнейшие госконтракты и выполняют самые ответственные с точки зрения власти заказы — например, компания Аркадия Ротенберга строит Керченский мост в Крыму. 17 января стало известно, что тому же Аркадию Ротенбергу принадлежит крупнейший в Европе океанариум — «Москвариум». Проверьте, знаете ли вы, кто и чем владеет в России.