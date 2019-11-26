Финансовый университет составил рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни. Москва заняла в нем пятое место

Финансовый университет при правительстве РФ представил ежегодный крупных и средних городов России с самым высоким качеством жизни (.pdf).

В 2019 году рейтинг возглавила Казань. Второе место досталось Грозному, на третьем разместилась Тюмень. За ней расположился Краснодар. Москва стала пятой, а Санкт-Петербург — шестым.

В рейтинге 2018 года первое место занимала Тюмень. На втором также был Грозный, а третьей в прошлом году была Москва.