Вена второй год подряд возглавила лучших городов для жизни по версии Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения журнала The Economist.

На втором и третьем местах оказались Мельбурн и Сидней. В топ-10 в порядке убывания также вошли Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

The Economist Intelligence Unit

Москва заняла в рейтинге 68-е место из 140. При этом Москва возглавила список из пяти городов, которые сильнее других улучшили свои показатели за пять лет.

Последнее место в общем рейтинге занял сирийский Дамаск. Помимо него в пятерку худших городов для жизни вошли Лагос в Нигерии, Дакка в Бангладеш, Триполи в Ливии и пакистанский Карачи.

Исправление. Первоначально в заметке сообщалось, что Мельбурн в 2018 году занимал первое место. Это не так. Редакция приносит свои извинения.

В конце августа The Economist представил рейтинг самых безопасных городов мира, куда вошли 60 крупнейших мегаполисов. Первое место в списке занял Токио. Москва — на 37-м месте.