Журнал The Economist оценил 60 крупнейших городов мира с точки зрения комплексной безопасности. Первое место в рейтинге занял Токио. За ним разместились Сингапур и Осака. В пятерку также вошли Амстердам и Сидней.

Москва в рейтинге самых безопасных городов мира занимает 37-ю строчку. Столица России получила невысокий балл за цифровую безопасность.

В нижней части списка разместились Янгон (бывшая столица Мьянмы), Каракас и Лагос (крупный порт в Нигерии).

Крупнейшие города мира составители рейтинга оценивали на предмет цифровой безопасности, безопасности здравоохранения, инфраструктуры, а также личной безопасности — всего по 57 параметрам.