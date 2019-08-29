The Economist составил список самых безопасных городов мира. Москва — на 37-м месте
Источник: The Economist
Надежный источник
Журнал The Economist оценил 60 крупнейших городов мира с точки зрения комплексной безопасности. Первое место в рейтинге занял Токио. За ним разместились Сингапур и Осака. В пятерку также вошли Амстердам и Сидней.
Москва в рейтинге самых безопасных городов мира занимает 37-ю строчку. Столица России получила невысокий балл за цифровую безопасность.
В нижней части списка разместились Янгон (бывшая столица Мьянмы), Каракас и Лагос (крупный порт в Нигерии).
Крупнейшие города мира составители рейтинга оценивали на предмет цифровой безопасности, безопасности здравоохранения, инфраструктуры, а также личной безопасности — всего по 57 параметрам.