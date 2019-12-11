Шаману Габышеву, отправившемуся «изгонять Путина», снова запретили покидать Якутск

Следствие по уголовному делу якутского шамана Александра Габышева избрало в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказала адвокат Ольга Тимофеева.

Габышева, который отправился в поход в Москву для «обряда изгнания Путина», задержали 10 декабря на федеральной трассе в Якутии.

Ранее адвокат сообщила, что в отношении шамана завели новое уголовное дело — о применении насилия в адрес полицейского. В Следственном комитете это опровергли.

Позже стало известно, что Габышева оштрафовали на тысячу рублей по административной статье о неповиновении полиции.

В марте 2019 года житель Якутска Александр Габышев объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести . По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники. В сентябре шамана задержали и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на это под давлением силовиков). По ее итогам Габышева посоветовали отправить на принудительное лечение, но независимые эксперты раскритиковали эти выводы.

В отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Он уже находился под подпиской о невыезде. Она прекратила действовать в октябре, так как Габышеву не предъявили обвинение. Тогда же Габышев объявил о возобновлении похода в Москву, подчеркнув, что его акция носит исключительно мирный характер.