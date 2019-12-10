В Якутии задержали шамана Александра Габышева, собиравшегося «изгнать Путина». Он возобновил поход в Москву

В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для проведения . Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Причина задержания неизвестна.

Несколько часов назад в Якутске задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В сентябре Габышева задержали и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на это под давлением силовиков). По ее итогам Габышева посоветовали отправить на принудительное лечение, но независимые эксперты раскритиковали эти выводы.

Против Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Он находился под подпиской о невыезде. Она прекратила действовать в октябре, так как Габышеву не предъявили обвинение.

В октябре Габышев заявил о возобновлении похода в Москву, подчеркнув, что его акция носит исключительно мирный характер. 8 декабря стало известно, что Габышев отправился в путь вместе с двумя сторонниками.