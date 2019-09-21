Якутского шамана Габышева отпустили из психдиспансера

Якутский шаман Александр Габышев отозвал соглашение о добровольном обследовании в психдиспансере и вернулся домой. Об этом со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова пишет «МБХ медиа».

По словам Прянишникова, силовики заставили Габышева подписать соглашение, но после того, как оно было отозвано, сняли «негласный конвой». Следствие уже успело провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу Габышева.

Габышев в марте отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.