На границе Бурятии и Иркутской области задержали якутского шамана, который отправился в Москву «изгонять Путина»

Обновлено. Полиция Бурятии подтвердила задержание Александра Габышева. Сообщается, что он находится в розыске за совершения преступления в Якутии. Габышева планируют отправить в Якутск ближайшим авиарейсом.

На границе Бурятии и Иркутской области задержан якутский шаман Александр Габышев, который пешком идет в Москву ради «обряда изгнания Путина».

Неназванный спутник шамана рассказал Znak.com, что Габышева задержали, когда он остановился для ночевки в районе федеральной трассы, по которой идет в Москву.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — сказал собеседник Znak.com. По его словам, против Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества.

Сторонник Александра Габышева рассказывает о его задержании Сергей Тихий

Как пишет «Тайга.Инфо» со ссылкой на очевидцев, задержавшие Габышева люди не представились; они были вооружены автоматами и дубинками. «Новая Бурятия» сообщает, что шамана могли задержать сотрудники силовых структур из Читинской области за организацию несанкционированного митинга в Чите в июле 2019 года.

Александр Габышев — житель Якутска, который называл себя «шаманом-воином». В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву присоединяются сторонники. Он планирует дойти до столицы в 2021 году.

В конце августа на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь шаманы из общества «Тэнгэри». Кроме того, полиция республики изъяла у его группы два автомобиля и арестовала водителя.

Из-за задержания сторонника Габышева в Улан-Удэ 9 сентября начался стихийный митинг, на котором позже были выдвинуты об отставке мэра. Акция протеста продолжалась несколько дней. Ночью 12 сентября ее разогнали бойцы Росгвардии.