В Улан-Удэ состоялся митинг против полицейского произвола и за честные выборы. На него пришел глава Бурятии, его встретили криками «Позор!»

В центре Улан-Удэ вечером 15 сентября прошел оппозиционный митинг, целью которого заявлен протест против полицейского произвола и требование честных выборов.

Акция была согласована с региональными властями. Как пишет Znak.com, на акцию пришли около 700 человек; бурятское издание «Ариг Ус» оценивает число участников в тысячу человек. Депутат регионального парламента Баир Цыренов в комментарии «Медузе» оценил число собравшихся в 3,5 тысячи человек, назвав это «отличной явкой».

Митинг в Улан-Удэ Нейромир-ТВ

Перед собравшимися выступили Цыренов и сенатор Вячеслав Мархаев, потерпевший поражение на выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября, а также другие представители КПРФ.

На митинг также пришел действующий глава региона Алексей Цыденов, отставки которого в том числе требовали протестующие. Как отмечает «Байкал-Daily», губернатор пришел без охраны и сопровождения и встал в толпе. Его встретили криками «Позор» и «В отставку!».

По приглашению Мархаева Цыденов на несколько минут поднялся на сцену, где в это время демонстрировались кадры с нарушениями на выборах — губернатор предложил передать эту информацию в «компетентные органы». Участники митинга пытались перекричать Цыденова; в итоге он не стал отвечать на вопросы со сцены, заявив, что готов общаться с участниками митинга в частном порядке, и после этого ушел.

В Улан-Удэ с 9 по 11 сентября продолжалась стихийная акция протеста. Она началась как митинг в поддержку шамана Александра Габышева, который отправился из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Владимира Путина», позже к ней присоединились представители КПРФ, недовольные проигрышем Мархаева на выборах, и протестующие стали требовать перевыборов.

В ночь на 12 сентября акция была разогнана Росгвардией: сотрудники ведомства кинули дымовую шашку в автобус, где ночью находились протестующие, после чего стали жестко задерживать выбегавших оттуда людей. Позже все они были отпущены. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии из-за распыленного газового баллончика.

Григорий Левченко