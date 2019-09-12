СК возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга в Улан-Удэ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга в Улан-Удэ.

Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ). По версии следствия, один из протестующих распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо представителя Росгвардии, из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Акция протеста в центре Улан-Удэ продолжалась с 9 по 11 сентября, после чего ее участников разогнала полиция. Были задержаны 15 человек.

Участники акции первоначально требовали освободить задержанных соратников «шамана-воина» из Якутска Александра Габышева. Затем стали звучать и требования провести перевыборы мэра. Среди протестующих был в числе прочих депутат регионального парламента Баир Цыренов.