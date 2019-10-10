Якутский шаман Александр Габышев заявил о возобновлении похода в Москву

Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил, что возобновляет поход в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина».

Поход, заявил Габышев изданию «Якутия.инфо», носит исключительно мирный характер — «ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В интервью The New York Times Габышев рассказывал, что для изгнания Путина он планировал разжечь костер на Красной площади — прямо за кремлевской стеной. По якутской традиции он собирался «накормить» огонь кумысом и конским волосом, бить в кожаный бубен и молить Путина «прийти в чувство и спокойно уйти в отставку». А если бы власти запретили ритуал, то миллионы людей восстали бы и потребовали от Путина уйти, добавил он.

В середине сентября Габышев был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Габышев был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Адвокаты Габышева и правозащитники ставят результаты экспертизы под сомнение. Габышев находится под подпиской о невыезде.