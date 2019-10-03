Якутского шамана Александра Габышева признали невменяемым. Он шел в Москву совершать «обряд изгнания Путина»

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым. Об этом в управлении ФСБ Якутии сообщили адвокату «Правозащиты Открытки» Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы Габышева.

По словам Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов.

«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — заявила адвокат.

Александр Габышев — житель Якутска, который называл себя «шаманом-воином». В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к нему стали присоединяться сторонники.

Габышева задержали 19 сентября и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на обследование под давлением силовиков). После нее шамана отпустили из психдиспансера. Он и его сторонники отказались от похода в Москву.

Против Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.