Адвокат сообщила о новом уголовном деле против якутского шамана Габышева. В СК это отрицают

Обновлено. В управлении СК по Якутии заявили, что информация об уголовном деле в отношении Александра Габышева не соответствует действительности.

Якутский шаман Александр Габышев стал фигурантом уголовного дела о в отношении представителя власти.

Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на «неофициальную информацию» адвоката Ольги Тимофеевой, основанием для возбуждения дела якобы стало то, что Габышев повредил одежду одному из задерживавших его силовиков.

10 декабря шамана, который отправился в поход в Москву для «обряда изгнания Путина», задержали на федеральной трассе в Якутии. В настоящее время он находится в отделе полиции Якутска.

В марте 2019 года житель Якутска Александр Габышев объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести . По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В сентябре шамана задержали и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на это под давлением силовиков). По ее итогам Габышева посоветовали отправить на принудительное лечение, но независимые эксперты раскритиковали эти выводы.

Против Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Он находился под подпиской о невыезде. Она прекратила действовать в октябре, так как Габышеву не предъявили обвинение.

В октябре Габышев заявил о возобновлении похода в Москву, подчеркнув, что его акция носит исключительно мирный характер. 8 декабря стало известно, что Габышев отправился в путь вместе с двумя сторонниками.