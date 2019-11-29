Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве, наказанный из-за дела Голунова, покинет свой пост

Начальник пресс-службы московского управления МВД полковник Юрий Титов, который был наказан из-за журналиста «Медузы» Ивана Голунова, покинет свой пост.

«Юрий Титов перешел на другую работу», — заявили агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сам Титов подтвердил это в разговоре с РБК.

Ранее об увольнении Титова сообщили телеграм-каналы «Омбудсмен полиции» и Life Shot. По информации «Омбудсмена полиции», глава МВД решил уволить Титова еще в июне, но это не сделали сразу, чтобы не привлекать внимание СМИ.

После задержания Ивана Голунова в июне 2019 года на сайте ГУ МВД по Москве выложили фотографии из нарколаборатории, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что восемь из девяти опубликованных снимков были сделаны в другом месте.

В июле, после прекращения дела Голунова, главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ошибок, допущенных при освещении задержания Голунова.

Сотрудников полиции, причастных к задержанию Голунова, уволили со службы. После этого трое из них обратились в суд, чтобы добиться восстановления (двое уже получили отказы).