МВД опубликовало девять фотографий якобы из квартиры Ивана Голунова. Восемь из них на самом деле были сделаны в другом месте

На сайте ГУ МВД по Москве под сообщением о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова опубликованы девять фотографий, на которых изображены пакеты с наркотическим веществом. В полиции утверждают, что фотографии «сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

«По месту проживания задержанного полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы», — утверждается в сообщении.

Близкие Голунова рассказали «Медузе», что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста. Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте.

На одной из фотографий изображены стикеры с заметками, сделанными от руки. В распоряжении «Медузы» есть записные книжки Голунова и рукописные черновики его статей. Из них ясно, что надписи на стикерах сделаны не его рукой.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай в разговоре с МБХ Медиа заявил, что не знает, настоящие фотографии или нет. «Не знаю, настоящие они или нет, но Иван пояснил, что когда его привезли к дому, в момент обысков, до того как войти в квартиру, он 20−30 минут находился с полицейскими в машине. При этом сотрудники выходили из машины, а ключи у него изъяли при задержании, то есть у полиции была возможность зайти в квартиру и сделать там все, что угодно», — сказал Джулай.

Полиция задержала Ивана Голунова днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики подбросили.

После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.