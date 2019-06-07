Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова избили после задержания. Полиция это отрицает

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве утверждает, что корреспондент «Медузы» Иван Голунов не был избит после задержания.

«Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности», — сказали в ведомстве.

Иван Голунов был задержан днем 6 июня на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Экспертиза показала, что в пакете находилось 3,56 грамма мефедрона. Дома у Голунова, говорится в официальном сообщении полиции, были найдены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

Голунов рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. Адвокат Голунова Дмитрий Джулай также сообщил, что журналиста били ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Полицейские также отказались взять у журналиста смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции тоже отказались.

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