МВД признало, что проиллюстрировало новость о задержании Ивана Голунова фотографиями не из его квартиры

МВД России признало, что лишь одна из серии фотографий, опубликованных ведомством в связи с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, была снята в его квартире.

Остальные фотографии сделаны «в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий» по пресечению деятельности группы наркоторговцев, «на связь с которой проверяется задержанный», сообщили в МВД.

В ведомстве проводят проверку в связи с публикацией.

7 июня МВД РФ опубликовало в связи с задержанием Голунова девять фотографий — предположительно, с изображением наркотических веществ и оборудования для производства наркотиков. Близкие Голунова сообщили, что лишь одна из них была снята у него дома, однако в МВД стали настаивать, что фотографии были сделаны в квартире Голунова и при его личном досмотре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Проекта» о том, могли ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, сослался на опубликованные МВД «фото из дома».