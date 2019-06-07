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Пикет у управления МВД по Москве в поддержку Ивана Голунова. Фотография
13:30, 7 июня 2019
Источник: Meduza
У здания ГУ МВД по Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. На фото — журналист «Новой газеты» Илья Азар. Голунова избили в полиции, но не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Также полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.
Иван Краснов / RTVI
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