Пикет у управления МВД по Москве в поддержку Ивана Голунова. Фотография

У здания ГУ МВД по Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. На фото — журналист «Новой газеты» Илья Азар. Голунова избили в полиции, но не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Также полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.

Иван Краснов / RTVI