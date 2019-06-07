Собянин отказался комментировать задержание Ивана Голунова. Генпрокурор Чайка сказал, что впервые слышит о деле

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался комментировать задержание корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова.

Как сообщает The Bell, журналисты нескольких изданий спросили Собянина об этом деле на , но он не стал отвечать. На записи телеграм-канала «Чудеса OSINT» видно, что представители мэра переадресовали вопрос «следственным органам». По данным «Открытых медиа», Собянин узнал о задержании Голунова от его коллег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал «Проекту», что в Кремле «только услышали» о задержании Голунова. На вопрос, могли ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные «МВД фото из дома».

Помощник президента РФ Андрей Белоусов сказал, что не может прокомментировать задержание и взять дело на личный контроль. «При всем моем желании я не могу вмешиваться в действия силовых структур никоим образом», — сказал Белоусов.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сказал, что «впервые слышит» о деле Голунова, сообщает «Интерфакс». На вопрос, возьмет ли Генпрокуратура дело под личный контроль, он ответил, что «мы все дела берем под контроль».

Главный редактор The Bell Ирина Малкова в фейсбуке призвала журналистов, работающих на ПМЭФ, задавать высокопоставленным чиновникам вопросы о задержании Голунова. «Добивайтесь комментариев, что они возьмут это на личный контроль», — сказала Малкова.

Полиция задержала Ивана Голунова днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики подбросили.

После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.