Собянин отказался комментировать задержание Ивана Голунова. Генпрокурор Чайка сказал, что впервые слышит о деле
Мэр Москвы Сергей Собянин отказался комментировать задержание корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова.
Как сообщает The Bell, журналисты нескольких изданий спросили Собянина об этом деле на ПМЭФ, но он не стал отвечать. На записи телеграм-канала «Чудеса OSINT» видно, что представители мэра переадресовали вопрос «следственным органам». По данным «Открытых медиа», Собянин узнал о задержании Голунова от его коллег.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал «Проекту», что в Кремле «только услышали» о задержании Голунова. На вопрос, могли ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные «МВД фото из дома».
Помощник президента РФ Андрей Белоусов сказал, что не может прокомментировать задержание и взять дело на личный контроль. «При всем моем желании я не могу вмешиваться в действия силовых структур никоим образом», — сказал Белоусов.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка сказал, что «впервые слышит» о деле Голунова, сообщает «Интерфакс». На вопрос, возьмет ли Генпрокуратура дело под личный контроль, он ответил, что «мы все дела берем под контроль».
Главный редактор The Bell Ирина Малкова в фейсбуке призвала журналистов, работающих на ПМЭФ, задавать высокопоставленным чиновникам вопросы о задержании Голунова. «Добивайтесь комментариев, что они возьмут это на личный контроль», — сказала Малкова.
Полиция задержала Ивана Голунова днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики подбросили.
После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.