В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом рассказал представляющий Голунова адвокат Дмитрий Джулай.

Согласно протоколу допроса, Голунова задержали накануне 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из сумки достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит.

Голунов также рассказал, что с момент задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. Полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их.

Сейчас, по словам следователя, Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

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