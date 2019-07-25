Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Ивана Голунова

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло начальника своей пресс-службы Юрия Титова к из-за ошибок, допущенных при освещении задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РБК.

Об этом полиция сообщила в ответ на запрос главы Республиканского юридического общества Александра Хаминского, в прошлом входившего в общественный совет при ГУ МВД по Москве. Как именно наказали Титова, не уточняется.

Юрий Титов сообщил журналистам, что «не комментирует действия Хаминского». В пресс-службе МВД РФ это пока не комментировали.

После задержания Ивана Голунова на сайте московского управления МВД опубликовали фотографии из нарколаборатории, якобы сделанные в квартире журналиста. Когда преследование Голунова прекратили, новость с фотографиями удалили с сайта МВД (вот ее копия).