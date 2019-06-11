МВД удалило с официального сайта новости о задержании Ивана Голунова и якобы найденных у него дома наркотиках

МВД удалило с официального сайта четыре новости, выпущенные в течение дня 7 июня, после задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В первой из них сообщалось о самом задержании, новость была проиллюстрирована девятью фотографиями, якобы сделанными у Голунова дома.

Второе сообщение было сделано, когда СМИ публично усомнились в подлинности фотографий — в нем МВД уверяло, что все они действительно сделаны в квартире Голунова.

В третьей новости МВД признавало, что лишь одна из девяти фотографий на самом деле была сделана дома у журналиста. В четвертой — утверждало, что не относящиеся к делу фотографии попали на сайт из-за ошибки сотрудника главка, и по этому факту началась проверка.

Сейчас по всем четырем ссылкам стоит пометка «новость аннулирована». Вот сохраненные копии страниц.

При этом другие новости о деле Голунова, например, сообщение о его направлении в больницу на обследование, на сайте МВД доступны.