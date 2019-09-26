Задерживавшие Ивана Голунова полицейские через суд потребовали восстановления на службе
Трое бывших полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе.
Полковник Андрей Щиров и сержант Роман Феофанов требуют восстановления «в связи с признанием приказа об увольнении недействительным», а дело оперативника Максима Уметбаева рассматривается в категории «иные споры по делам о восстановлении на государственной службе».
Ответчиками выступают ГУ МВД по Москве и УВД по ЗАО Москвы.Первое судебное заседание по иску Феофанова состоялось 25 сентября. В пресс-службе Мосгорсуда «МБХ медиа» сообщили, что дело имеет гриф «секретно» и слушается в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 2 октября.
Об увольнении четырех сотрудников, связанных с задержанием Голунова, МВД сообщило 16 июля, их фамилии не уточнялись.
В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.