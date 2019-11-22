«Открытые медиа»: миллиарды, хранившиеся у полковника ФСБ Черкалина, принадлежали замглавы Агентства по страхованию вкладов

Полковник ФСБ , обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, назвал организатором всех преступных схем по «крышеванию» банков своего знакомого, бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к следствию и фигурантам дела.

Черкалин утверждает, что большая часть рекордных 12 миллиардов рублей, изъятых у него во время обысков, принадлежит Мирошникову и находилась у родственников полковника только на хранении.

По данным СМИ, Черкалин уже раскаялся в содеянном и намерен заключить досудебное соглашение со следствием. Мирошников пока проходит по уголовному делу как свидетель. Сразу после ареста Черкалина Мирошников уехал с семьей на отдых в Австралию, затем перебрался в Германию, а сейчас находится в Израиле, пишут «Открытые медиа». Из госкорпорации он уволен.

Еще два фигуранта дела, скрывающиеся за границей банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, как сообщает РБК, назвали предъявленные им обвинения ложью и направили жалобу в Генпрокуратуру, обжаловав действия следователей.