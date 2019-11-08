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Откуда дома у родителей полковника ФСБ три миллиарда рублей наличными. Версия матери
10:26, 8 ноября 2019
Источник: Meduza
8 ноября в суде по иску об изъятии имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина,
обвиняемого
в получении взятки, выступили его родители Наталья и Владимир Черкалины. У них при обыске нашли 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей (в сумме более 3,2 миллиарда рублей). По
словам
Натальи Черкалиной, сын принес деньги по «служебной необходимости». Отец полковника Владимир Черкалин также
рассказал
, что купил квартиру, получив в наследство 45 миллионов рублей от своего отца-пограничника из Белгорода, который «работал на трех работах» в 1990-е годы. В общей сложности Генпрокуратура добивается изъятия в пользу государства имущества полковника Черкалина на 6 миллиардов рублей, часть он
согласился
отдать сам.
Фото в анонсе: Shutterstock.com
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