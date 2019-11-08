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Откуда дома у родителей полковника ФСБ три миллиарда рублей наличными. Версия матери

Источник: Meduza
8 ноября в суде по иску об изъятии имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина, <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/31/blestyaschiy-ochen-umnyy-prekrasno-razbiraetsya-v-teme" target="_blank">обвиняемого</a> в получении взятки, выступили его родители Наталья и Владимир Черкалины. У них при обыске нашли 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей (в сумме более 3,2 миллиарда рублей). По <a href="https://tass.ru/obschestvo/7092612" target="_blank">словам</a> Натальи Черкалиной, сын принес деньги по «служебной необходимости». Отец полковника Владимир Черкалин также <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/08/815772-cherkalin" target="_blank">рассказал</a>, что купил квартиру, получив в наследство 45 миллионов рублей от своего отца-пограничника из Белгорода, который «работал на трех работах» в 1990-е годы. В общей сложности Генпрокуратура добивается изъятия в пользу государства имущества полковника Черкалина на 6 миллиардов рублей, часть он <a href="https://meduza.io/short/2019/11/01/u-polkovnika-fsb-reshili-iz-yat-nezakonno-nazhitoe-imuschestvo-vot-chto-on-gotov-otdat-sam" target="_blank">согласился</a> отдать сам.
8 ноября в суде по иску об изъятии имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки, выступили его родители Наталья и Владимир Черкалины. У них при обыске нашли 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей (в сумме более 3,2 миллиарда рублей). По словам Натальи Черкалиной, сын принес деньги по «служебной необходимости». Отец полковника Владимир Черкалин также рассказал, что купил квартиру, получив в наследство 45 миллионов рублей от своего отца-пограничника из Белгорода, который «работал на трех работах» в 1990-е годы. В общей сложности Генпрокуратура добивается изъятия в пользу государства имущества полковника Черкалина на 6 миллиардов рублей, часть он согласился отдать сам.

Фото в анонсе: Shutterstock.com