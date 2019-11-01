Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
У полковника ФСБ решили изъять незаконно нажитое имущество. Вот что он готов отдать сам
13:21, 1 ноября 2019
Источник: Meduza
Обвиняемый в получении взятки и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично
признал
иск Генпрокуратуры, которая потребовала обратить в доход государства его незаконно нажитое имущество. Адвокат полковника Владимир Михайлов не стал оспаривать изъятие всех найденных денег, наручных часов, запонок и машины, отметив, что они были получены «из не предусмотренных законом источников». Остальные
претензии
(пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и еще один автомобиль) полковник отрицает. Уголовное дело против Черкалина,
по данным «Проекта» и The Bell
, связано с крышеванием банков.
Фото в анонсе: Joel Saget / AFP / Scanpix / LETA
Напишите нам