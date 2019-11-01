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У полковника ФСБ решили изъять незаконно нажитое имущество. Вот что он готов отдать сам

Источник: Meduza
Обвиняемый в получении взятки и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично <a href="https://ria.ru/20191101/1560490336.html" target="_blank">признал</a> иск Генпрокуратуры, которая потребовала обратить в доход государства его незаконно нажитое имущество. Адвокат полковника Владимир Михайлов не стал оспаривать изъятие всех найденных денег, наручных часов, запонок и машины, отметив, что они были получены «из не предусмотренных законом источников». Остальные <a href="http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1680132/" target="_blank">претензии</a> (пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и еще один автомобиль) полковник отрицает. Уголовное дело против Черкалина, <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/31/blestyaschiy-ochen-umnyy-prekrasno-razbiraetsya-v-teme" target="_blank">по данным «Проекта» и The Bell</a>, связано с крышеванием банков.
Обвиняемый в получении взятки и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры, которая потребовала обратить в доход государства его незаконно нажитое имущество. Адвокат полковника Владимир Михайлов не стал оспаривать изъятие всех найденных денег, наручных часов, запонок и машины, отметив, что они были получены «из не предусмотренных законом источников». Остальные претензии (пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и еще один автомобиль) полковник отрицает. Уголовное дело против Черкалина, по данным «Проекта» и The Bell, связано с крышеванием банков.

Фото в анонсе: Joel Saget / AFP / Scanpix / LETA