Полковника ФСБ Кирилла Черкалина арестовали за взятки. Его бывших сослуживцев подозревают в хищении 490 миллионов рублей

Валерий Матыцин / ТАСС / Vida Press

235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал на два месяца начальника одного из отделов ФСБ, полковника Кирилла Черкалина. О его задержании спецслужба сообщила 25 апреля. Черкалин подозревается в . Суммы исчисляются десятками миллионов рублей. Официально фабула дела не разглашается, и даже о суде по мере пресечения журналистам стало известно постфактум.

Как сообщал «Коммерсант», Черкалин является сотрудником управления «К» Службы экономической безопасности. Он возглавляет второй отдел, который курирует борьбу с преступностью в банковской сфере. Газета называет Черкалина потомственным чекистом, «весьма уважаемым человеком» и «знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны». Собеседники издания говорят, что полковник считается доверенным лицом начальника управления «К» Ивана Ткачева.

Оперативники ФСБ провели обыски в рабочем кабинете и дома у полковника, изъяв «крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности». «Возможно, это будет второй », — заявил газете источник, знакомый с итогами оперативно-следственных мероприятий. По предварительным данным, взятки, полученные Черкалиным, были связаны с уголовными делами по махинациям в коммерческих банках, оперативное сопровождение по которым он осуществлял.

Вместе с Черкалиным были задержаны два его бывших сослуживца - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их подозревают в . Оба они были уволены с военной службы «по компроментирующим обстоятельствам». В 2013 году «Новая газета» обнаружила у семьи Фролова незадекларированную недвижимость зарубежом. Бывших сотрудников ФСБ называют «решальщиками» — они якобы за вознаграждение оказывали содействие в закрытии уголовных дел, но на самом деле обманывали своих клиентов. 26 апреля Басманный суд заключил их под стражу на два месяца. Как заявил в суде следователь, Фролову и Васильеву вменяются хищения на общую сумму в 490 миллионов рублей.

В середине апреля в Москве были арестованы двое следователей центрального аппарата ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов, подозреваемые в вымогательстве взятки в размере 65 миллионов рублей. В управлении собственной безопасности ФСБ не исключают новых уголовных дел. Анонимные телеграм-каналы сообщают о грядущих кадровых перестановках в руководстве спецслужбы.

Александр Филимонов