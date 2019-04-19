Двоих бывших следователей ФСБ задержали по делу о взятке. Они вымогали 65 миллионов рублей в биткоинах

В Москве по делу о взятке задержали двоих бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова. Колбов отправлен под арест на два месяца, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

По информации «Московского комсомольца», «Комсомольской правды» и «Коммерсанта», Колбова и Белоусова подозревают в вымогательстве взятки в 65 миллионов рублей у сына бывшего главы издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного по о мошенничестве.

В обмен на взятку Колбов и Белоусов обещали смягчить обвинение Эрасту Галумову и не привлекать к уголовной ответственности его сына. Они успели получить три миллиона рублей, после чего были задержаны. Сообщается, что подозреваемые вымогали взятку в биткоинах.

«Московский комсомолец» и «Комсомольская правда» утверждают, что Белоусов — действующий сотрудник ФСБ; Колбов, по информации «Комсомольской правды», уволился из ведомства в конце 2018 года.