Суд конфисковал имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина на шесть миллиардов рублей

Головинский районный суд постановил изъять в доход государства деньги и имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает агентство «Москва».

В общей сложности речь идет о шести миллиардах рублей. В квартире родителей Черкалина нашли 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей (3,2 миллиарда рублей в целом).

На заседании суда 8 ноября мать полковника Наталья Черкалина объяснила, что найденные при обыске наличные ее сын принес домой «по служебной необходимости».

Требование прокуратуры изъять деньги Черкалин не оспаривал, так же как и конфискацию наручных часов, запонок и автомобиля Porsche Cayenne. Вместе с тем, он отрицает претензии прокуратуры на пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и еще один автомобиль.

Полковника Черкалина, который возглавлял отдел борьбы с банковской преступностью в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ, арестовали в апреле 2019 года по делу о получении взяток. Также арестовали двух его сослуживцев, всех троих обвинили в мошенничестве на 490 миллионов рублей.