Полковника ФСБ Черкалина обвинили в крупном мошенничестве. При обыске у него изъяли 12 миллиардов рублей

Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, возглавляющему второй отдел , предъявлено обвинение в особо крупном . Об этом, как сообщает «Интерфакс», на заседании Московского окружного военного суда заявила следователь СК.

Изначально уголовное дело в отношении Черкалина расследовалось по статье о получении взятки в особо крупном размере — 850 тысяч долларов. Теперь эта статья соединена с делом о мошенничестве на 490 миллионов рублей, в рамках которого ранее были арестованы бывшие сослуживцы Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Дело передано из военного управления СК в центральный аппарат ведомства.

Черкалина арестовали 25 апреля. При обысках у него, Фролова и Васильева изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.

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