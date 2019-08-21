Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество семьи полковника ФСБ Черкалина на 6,3 миллиарда рублей

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием обратить в доход государства имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В доход государства, пишет РИА Новости, в частности, планируют обратить пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений, два автомобиля.

Также прокуратура просит отдать государству 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, которые нашли во время обысков в жилище, машине и служебном кабинете Черкалина.

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