Полковника ФСБ Кирилла Черкалина заподозрили в причастности к миллиардной взятке при санации Балтийского банка

Следственный комитет проверяет возможную причастность полковника ФСБ к получению миллиардной взятки при санации Балтийского банка. Об этом сообщают «Открытые медиа», изучившие соответствующее заявление в СК адвоката Вахи Гишкаева.

В документе говорится, что в 2014 году замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников убедил президента Балтийского банка Олега Шигаева на санацию кредитной организации, пообещав тому два миллиарда рублей в качестве компенсации. На санацию банка в итоге было выделено 67,4 миллиарда рублей, но Шигаев из этой суммы ничего не получил. На банкира завели уголовное дело, и он покинул страну.

Адвокат Гишкаев утверждает, что один миллиард рублей из средств, выделенных на санацию, причитался Мирошникову и «кураторам из ФСБ России за организацию и содействие в реализации сделки».

«Подозреваю, что свою долю в указанном миллиарде мог иметь бывший сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, который в день объявления о санации банка организовал высадку вооруженного десанта из сотрудников ФСБ России в офисы Балтийского банка», — говорится в заявлении адвоката.

Гишкаев указывает, что Мирошников и Черкалин хорошо знакомы друг с другом и «находились в доверительных отношениях». Об их связях и финансовых мошенничествах также рассказывалось в совместном расследовании «Проекта» и The Bell.