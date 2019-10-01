«Коммерсант»: полковник Черкалин брал взятки от банкиров прямо у здания ФСБ на Лубянке

Начальник 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин, обвиняемый в крупном мошенничестве и взяточничестве, получал деньги от банкиров прямо на работе, сообщает «Коммерсант».

Газета ознакомилась с материалами одного из эпизодов уголовного дела полковника ФСБ, по которому его обвиняют в получении 850 тысяч долларов. Как следует из документов, деньги Черкалин получал за «общее покровительство» совладельцу банка «Транспортный» Александру Мазанову. Посредниками выступали полковник ФСБ Михаил Горбатов и бизнесмен Арно Ходжоян. Оба они сейчас приговорены по другому уголовному делу.

С ноября 2013-го по февраль 2015 года Черкалину ежемесячно платили по 50 тысяч долларов. Деньги посредники передавали прямо на улице или в кафе рядом со зданием ФСБ на Лубянской площади в Москве. Когда «Транспортный» попал под проверку Центробанка, Черкалин потребовал 100 тысяч долларов «премиальных» за улаживание проблем, пишет газета.

Помимо получения взяток, Кирилл Черкалин обвиняется в мошенничестве на 490 миллионов рублей, в рамках которого ранее были арестованы его бывшие сослуживцы Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у фигурантов дела изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.

В августе Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество семьи полковника Черкалина на общую сумму в 6,3 миллиарда рублей.