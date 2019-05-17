При обысках у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших коллег изъяли рекордные 12 миллиардов рублей

В рамках уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Росбалт».

Сообщается, что наличные были изъяты на трех квартирах. «Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — заявил собеседник «Росбалта» в спецслужбах.

По его словам, в материалах уголовного дела фигурируют три банка, среди которых и .

Обновлено. «Коммерсант» со ссылкой на источники написал, что сумма в 12 миллиардов рублей включает , найденные не только у Кирилла Черкалина, но и у задержанных вместе с ним Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Предполагается, что еще около 12 миллиардов хранятся на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. По версии следствия, Черкалин, Фролов и Васильев получали деньги за продажу служебной информации из курируемых ими ЦБ, Минфина, банков и бирж.

Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере. Он был арестован 25 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки на 850 тысяч долларов. Кроме Черкалина, арестованы двое его бывших сослуживцев — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере