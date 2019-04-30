«Парни уже вообще границ не видели». Znak.com сообщил о массовых увольнениях в ФСБ

На фоне расследования уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении взяток, из ведомства были уволены 27 сотрудников. Об этом Znak.com рассказал источник в правоохранительных органах.

«Уволили следом за Черкалиным еще 27 человек, кто так или иначе был с ним связан. Пока установили, что у них оборот в месяц был около одного миллиарда рублей. Парни уже вообще границ не видели», — цитирует издание своего собеседника.

Кирилл Черкалин, возглавляющий второй отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, был арестован 25 апреля. Вместе с ним задержаны два его бывших сослуживца - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму в 490 миллионов рублей.

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