Полковника ФСБ Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов

Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, возглавляющему второй отдел управления «К», предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов.

Об этом заявил судья Московского окружного военного суда Олег Москвитин на рассмотрении жалобы на арест полковника. По его словам, эту взятку Черкалин получил от главы коммерческой фирмы Назарова за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

В рублевом эквиваленте сумма взятки составляет более 52 миллионов рублей.

Обновлено. По итогам рассмотрения жалобы суд отказался освободить Черкалина из-под ареста.

Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Вместе с ним задержаны два его бывших сослуживца — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму в 490 миллионов рублей.