Полковника ФСБ, работавшего в администрации президента, приговорили к 4,5 годам колонии за мошенничество

235-й гарнизонный военный суд приговорил к четырем с половиной годам колонии полковника ФСБ и бывшего сотрудника администрации президента Михаила Горбатова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

Ему также назначили штраф в 250 тысяч рублей и запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

Горбатов, служивший в управлении «К» ФСБ и возглавлявший департамент по обеспечению прав граждан в администрации президента, был задержан в октябре 2018 года. Вместе с бизнесменом Арно Ходжояном и бывшим сотрудником ФСБ Владимиром Коробковым его заподозрили в афере против владельца сети столичных ломбардов. Они пообещали за 100 тысяч долларов вернуть имущество, изъятое у него в ходе обысков. Ценности бизнесмену вернули «по не зависящим от решальщиков причинам», отмечает газета.

Позже Горбатов и его подельники заявили бизнесмену, что ФСБ намерена проверить его коммерческую деятельность на предмет финансирования терроризма, и предложили еще за 300 тысяч долларов «нейтрализовать угрозу». После этого бизнесмен написал на мошенников заявление в полицию.

В заключении все подозреваемые признали вину. Ходжоян был приговорен к пяти годам условно. Коробкова за сотрудничество со следствием сначала перевели под домашний арест, но затем вновь арестовали.

По данным «Коммерсанта», Горбатов предоставил следователям компромат на своих коллег по спецслужбе, в результате чего был арестован глава так называемого «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин. Его обвиняют во взятке в размере 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве на 490 миллионов рублей. По этому делу также арестованы бывшие сослуживцы Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у фигурантов изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.