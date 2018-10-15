Полковника ФСБ, работавшего в администрации президента, обвинили в мошенничестве

Главное военное следственное управление СК РФ обвинило в мошенничестве полковника ФСБ, бывшего сотрудника администрации президента Михаила Горбатова. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, в 2017 году Горбатов участвовал в афере против коммерческого директора сети ломбардов. Тот пытался вернуть деньги и , изъятое в ходе обысков в компании. По совету одного из своих клиентов, бизнесмена Арно Ходжояна он передал 100 тысяч долларов Владимиру Коробкову — знакомому Ходжояна, которого тот выдал за «высокопоставленного сотрудника ФСБ» (на самом деле Коробков был бизнесменом).

Деньги и залоговое имущество директору сети ломбардов так и не вернули; при этом позже Ходжоян и Коробков потребовали от него еще 300 тысяч долларов. На этот раз Коробков привлек к афере реального сотрудника ФСБ, своего знакомого Михаила Горбатова. С его помощью обвиняемые направили в сеть ломбардов запрос от имени ФСБ с требованием предоставить сведения о хозяйственной деятельности компании — таким образом они рассчитывали припугнуть директора. Однако у него не было требуемой суммы, и он обратился в СК.

Ходжояна, Коробкова и Горбатова задержали, им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенническое хищение. Сейчас все трое находятся в СИЗО.