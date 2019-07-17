Фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина объявили в международный розыск

Московский гарнизонный военный суд санкционировал заочный арест двух фигурантов уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении особо крупной взятки.

Как сообщил РИА Новости адвокат Игорь Вербицкий, речь идет о бывших членах правления «Еврофинанс Моснарбанка» и . Оба они объявлены в международный розыск.

Столяренко ранее связывали с бизнесменом и другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.

Начальник 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Его обвинили в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве на 490 миллионов рублей, в рамках которого ранее были арестованы бывшие сослуживцы Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у фигурантов дела изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.

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