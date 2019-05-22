По делу полковника ФСБ Черкалина объявили в розыск еще двух человек. Одного из них связывали с Юрием Ковальчуком

По делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших сослуживцев Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, объявлены в розыск еще два человека — Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Об этом заявил в суде следователь.

Владимир Столяренко — имя петербургского банкира, который состоял в общественном совете при ФСБ. В 2000-е его связывали с бизнесменом и другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком; журнал «Секрет фирмы» писал, что его банк «Еврофинанс» совершал в пользу последнего сделки. В совете директоров банка был человек по имени Александр Бондаренко; его же «Коммерсант» называл соучредителем компаний Столяренко.

ТАСС пишет, что именно эти Столяренко и Бондаренко — фигуранты дела Черкалина. Фролов в суде заявил, что Столяренко, по его данным, не приезжал в Россию более шести лет, а Бондаренко — более года.

22 мая стало известно, что Кирилл Черкалин также проходит по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, по которому предъявлены обвинения Фролову и Васильеву. По версии следствия, предполагаемые злоумышленники убедили бизнесмена передать им долю в уставном капитале компании, утверждая, что ему угрожает уголовное преследование. Ранее сообщалось лишь, что Черкалин подозревается в получении взятки.