Уволилась глава «банковского» отдела следственного управления МВД Москвы. Отставку связали с делом полковника ФСБ Черкалина
Источник: РИА Новости
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Начальник «банковского» отдела Главного следственного управления МВД по Москве майор Полина Цыпина уволилась со службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.
Один из источников утверждает, что Цыпина вышла на пенсию. Другой собеседник сказал, что ее увольнение совпало с расследованием дела против главы «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина. Третий источник сказал, что Цыпина уволилась, потому что стала объектом наблюдения, «в том числе» из-за дела Черкалина.
В МВД официально это не комментировали.