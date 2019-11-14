Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Его основатель Сергей Петров находится в международном розыске

Крупнейший российский автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил основатель компании Сергей Петров.

«Будем формировать закрытый список претендентов [на покупку]», — сказал бизнесмен. Кто войдет в список, он не уточнил.

Кипрская компания , через которую семья Петрова контролирует автодилера, уточнила Forbes, что в список потенциальных покупателей будут включены российские и зарубежные инвесторы. От них соберут заявки, после чего начнутся переговоры.

Delance утверждает, что продажа «Рольфа» не связана с уголовным преследованием Петрова в России. «Вопрос [об этом] рассматривался на протяжении нескольких лет и решение является взвешенным», — сообщила Forbes представитель компании.

В июне Следственный комитет РФ возбудил против Сергея Петрова и одного из топ-менеджеров «Рольфа» о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

В это время Петров находился за границей и отказался возвращаться в Россию. Он связал дело против «Рольфа» с рейдерским захватом компании, заявив, что получает предложения о продаже автодилера каждый день.

В сентябре Россия объявила Петрова в международный розыск, бизнесмен был заочно арестован. Петров заявил, что ему не грозит экстрадиция, потому что он имеет гражданство Австрии, которая не выдает своих граждан.