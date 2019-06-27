СК завел дело на основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и председателя совета директоров компании «Рольф» Сергея Петрова.

В СК сообщили, что дело возбуждено по о совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, в 2014 году Петров перечислил деньги, полученные от работы «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед». Для этого, говорят в СК, был изготовлен подложный договор о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей. Затем эти деньги получил Петров.

Следствие считает, что кроме Петрова в этом также участвовали руководители упомянутых компаний.

27 июня в дилерских центрах и офисах «Рольфа» прошли обыски. Сергей Петров допускал, что обыски, возможно, связаны с рейдерским захватом компании. Кроме того, говорил Петров, он получал предложения о покупке компании «за полцены».

Сергей Петров ранее сообщил, что он и члены его семьи находятся за пределами России.

Сергей Петров основал компанию «Рольф» в 1991 году. В 2004 году он покинул пост главы компании, но в 2018 году вернулся в «Рольф» и возглавил совет директоров компании. Петров занимает 114-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 900 миллионов долларов.

«Рольф» — крупнейший автодилерский холдинг в России.

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