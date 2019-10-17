Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный по «дадинской» статье Константин Котов поженились в СИЗО

Осужденный по «дадинской» статье Константин Котов и обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова поженились в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает «Новая газета».

Ранее Котов в письме из СИЗО рассказывал, что познакомился с Павликовой, когда ее перевели из тюрьмы под домашний арест, начал общаться с ней и помогать ее семье.

Что еще Котов написал из СИЗО «У людей осталось одно: выйти мирно и прокричать, что у них накипело» Письмо Константина Котова из СИЗО

Анна Павликова была арестована в марте 2018 года, с августа 2018-го она находится под домашним арестом. Ее, как и других фигурантов дела «Нового величия», обвиняют в создании экстремистского сообщества, которое якобы планировало свергнуть конституционный строй. Адвокаты и семьи обвиняемых называют дело провокацией спецслужб.

Константин Котов осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. 5 сентября Тверской суд Москвы назначил ему четыре года колонии. 14 октября Мосгорсуд оставил приговор без изменений.