«Грани.ру» и «Дождь» назвали имя секретного свидетеля по делу «Нового величия». Фигуранты дела обвиняли его в работе на спецслужбы
«Грани.ру» и «Дождь» сообщили, что засекреченного свидетеля Руслана Д., чьи показания легли в основу обвинения по делу «Нового величия», на самом деле зовут Родион Зелинский. Это подтвердил адвокат Максим Пашков, защищающий фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик.
Руслан Д. сыграл одну из основных ролей в создании «Нового величия». А потом дал показания против остальных участников движения
Имя Руслан Д. фигурировало в телеграм-чате «Нового величия»; мужчина, который его использовал, представлялся так же и во время личных встреч с другими членами движения. Руслан Д. состоял в «Новом величии» с ноября 2017 года по март 2018-го и активно участвовал в его деятельности. Он возглавлял «финансовый отдел» движения, написал его устав, оплачивал офис. Позже его показания легли в основу дела против остальных участников «Нового величия». Адвокаты обвиняемых называли Руслана Д. полицейским провокатором; тот отрицал свою связь с правоохранительными органами.
Вся информация про Руслана Д. в материалах дела «Нового величия» засекречена. Оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Испанцев, внедренный в «Новое величие», в своих показаниях называл его фамилию — Данилов. При этом в материалах дела Руслан Д. фигурирует под именем Александр Константинов.
Выяснить настоящее имя Руслана Д. помогла переписка по поводу аренды офиса для «Нового величия»
В августе Юлия Куницына — арендодательница помещения, где собирались участники «Нового величия», — заявила в суде, что получила один из платежей от человека по имени Раду Владимирович З. По словам адвоката Максима Пашкова, когда оперативник Центра «Э» Чижов узнал об этом, он «поменялся в лице и сказал, что этот человек допустил ошибку и не должен был делать это со своей карты». Позже с Куницыной встретились сотрудники ФСБ, которые потребовали от нее никому не рассказывать об этом человеке.
В материалах дела «Нового величия» есть переписка Куницыной с арендатором. В мессенджере тот зарегистрирован по номеру телефона +79153016451. «Дождь» ввел этот номер в сервис для перевода денег «Сбербанк Онлайн»; получателем по нему оказался Родион Владимирович З. «Грани.ру» отмечает, что в базе МТС этот номер зарегистрирован на гражданина Молдавии Родиона Зеленского. Кроме того, «Грани.ру» и «Дождь» нашли по этому номеру резюме инженера-программиста Родиона Зелинского. В нем указано, что Зелинский фрилансер и выполнял заказы для клиники в Лондоне, финансовой корпорации в Париже и инвестиционного банка на Кипре. Общий стаж работы Зелинского на момент написания резюме превышал 12 лет.
«Грани.ру» предполагают, что в какой-то момент Раду Зелинский мог сменить имя на Родион.
Родион Зелинский упоминал о поездке в Сирию и писал в соцсетях про «фашистов в Киеве после Майдана»
По информации «Грани.ру», Зелинский родился 24 февраля 1986 года в молдавском городе Анений-Ной. Он может быть выпускником Технического университета Молдавии — представителем именно этого учебного заведения Зелинский назван на странице конференции 2006 года по информационной безопасности. В фотоальбоме конференции есть снимок Зелинского, пишет «Дождь». Двое фигурантов дела «Нового величия» опознали в этом человеке Руслана Д., сообщил изданию адвокат Максим Пашков.
Исходя из резюме, Зелинский работает в Москве по меньшей мере с 2006 года. Он зарегистрирован на Алма-Атинской улице, пишут «Грани.ру». Издание обнаружило, что в 2009 году Раду Зелинский вместе с Октавианом Зелинским зарегистрировал в Молдавии компанию по строительству и проведению реконструкций. В 2011 году Зелинский писал на молдавском форуме, что ездил в Сирию в связи с неким «тендером на стройку».
«Грани.ру» нашли страницы в фейсбуке и в ВК, которые, как утверждается, принадлежат Зелинскому. У страниц почти одинаковые адреса (rz.rbr и rz_rbr), на аватарах идентичные фотографии, при этом фамилии указаны разные — в ВК Родион Павлов, в фейсбуке Родион Понятовский. По данным сервиса TrolleyBust, в 2015 году Родион Понятовский публиковал комментарии про схожесть украинского и молдавского политических режимов, а также про «фашистов в Киеве после Майдана». В друзьях у Родиона Понятовского много сторонников сепаратистов на Донбассе, например, лидер Национально-демократической партии России Константин Крылов.
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