«Грани.ру» и «Дождь» назвали имя секретного свидетеля по делу «Нового величия». Фигуранты дела обвиняли его в работе на спецслужбы

«Грани.ру» и «Дождь» сообщили, что засекреченного свидетеля Руслана Д., чьи показания легли в основу обвинения по , на самом деле зовут Родион Зелинский. Это подтвердил адвокат Максим Пашков, защищающий фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик.

Фото Родиона Зелинского, опубликованное изданием «Грани.ру»

Руслан Д. сыграл одну из основных ролей в создании «Нового величия». А потом дал показания против остальных участников движения

Имя Руслан Д. фигурировало в телеграм-чате «Нового величия»; мужчина, который его использовал, представлялся так же и во время личных встреч с другими членами движения. Руслан Д. состоял в «Новом величии» с ноября 2017 года по март 2018-го и активно участвовал в его деятельности. Он возглавлял «финансовый отдел» движения, написал его устав, оплачивал офис. Позже его показания легли в основу дела против остальных участников «Нового величия». Адвокаты обвиняемых называли Руслана Д. полицейским провокатором; тот отрицал свою связь с правоохранительными органами.

Вся информация про Руслана Д. в материалах дела «Нового величия» засекречена. Оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Испанцев, внедренный в «Новое величие», в своих показаниях называл его фамилию — Данилов. При этом в материалах дела Руслан Д. фигурирует под именем Александр Константинов.

Выяснить настоящее имя Руслана Д. помогла переписка по поводу аренды офиса для «Нового величия»

В августе Юлия Куницына — арендодательница помещения, где собирались участники «Нового величия», — заявила в суде, что получила один из платежей от человека по имени Раду Владимирович З. По словам адвоката Максима Пашкова, когда оперативник Центра «Э» Чижов узнал об этом, он «поменялся в лице и сказал, что этот человек допустил ошибку и не должен был делать это со своей карты». Позже с Куницыной встретились сотрудники ФСБ, которые потребовали от нее никому не рассказывать об этом человеке.

В материалах дела «Нового величия» есть переписка Куницыной с арендатором. В мессенджере тот зарегистрирован по номеру телефона +79153016451. «Дождь» ввел этот номер в сервис для перевода денег «Сбербанк Онлайн»; получателем по нему оказался Родион Владимирович З. «Грани.ру» отмечает, что в базе МТС этот номер зарегистрирован на гражданина Молдавии Родиона Зеленского. Кроме того, «Грани.ру» и «Дождь» нашли по этому номеру резюме инженера-программиста Родиона Зелинского. В нем указано, что Зелинский фрилансер и выполнял заказы для клиники в Лондоне, финансовой корпорации в Париже и инвестиционного банка на Кипре. Общий стаж работы Зелинского на момент написания резюме превышал 12 лет.

«Грани.ру» предполагают, что в какой-то момент Раду Зелинский мог сменить имя на Родион.

Родион Зелинский упоминал о поездке в Сирию и писал в соцсетях про «фашистов в Киеве после Майдана»

По информации «Грани.ру», Зелинский родился 24 февраля 1986 года в молдавском городе Анений-Ной. Он может быть выпускником Технического университета Молдавии — представителем именно этого учебного заведения Зелинский назван на странице конференции 2006 года по информационной безопасности. В фотоальбоме конференции есть снимок Зелинского, пишет «Дождь». Двое фигурантов дела «Нового величия» опознали в этом человеке Руслана Д., сообщил изданию адвокат Максим Пашков.

Исходя из резюме, Зелинский работает в Москве по меньшей мере с 2006 года. Он зарегистрирован на Алма-Атинской улице, пишут «Грани.ру». Издание обнаружило, что в 2009 году Раду Зелинский вместе с зарегистрировал в Молдавии компанию по строительству и проведению реконструкций. В 2011 году Зелинский писал на молдавском форуме, что ездил в Сирию в связи с неким «тендером на стройку».

«Грани.ру» нашли страницы в фейсбуке и в ВК, которые, как утверждается, принадлежат Зелинскому. У страниц почти одинаковые адреса (rz.rbr и rz_rbr), на аватарах идентичные фотографии, при этом фамилии указаны разные — в ВК Родион Павлов, в фейсбуке Родион Понятовский. По данным сервиса , в 2015 году Родион Понятовский публиковал комментарии про схожесть украинского и молдавского политических режимов, а также про «фашистов в Киеве после Майдана». В друзьях у Родиона Понятовского много сторонников сепаратистов на Донбассе, например, лидер Национально-демократической партии России Константин Крылов.

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