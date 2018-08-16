Анну Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

Интерфакс
15:00, 16 августа 2018
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Дорогомиловский суд Москвы постановил освободить из-под стражи и перевести под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову, которую обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

«Суд постановил: изменить в отношении обвиняемой Павликовой меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — объявила судья Ирина Деваева.

Изменить меру пресечения просило следствие, которое не нашло «оснований для дальнейшего содержания под стражей».

Вечером 16 августа суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения для 19-летней Марии Дубовик — еще одной фигурантки дела «Нового величия», находящейся под арестом.

Анна Павликова, как и некоторые другие фигуранты дела «Нового величия», попала в СИЗО в марте 2018 года. Родные и защита Павликовой утверждают, что у нее, как и у Марии Дубовик, в заключении ухудшилось здоровье. Суд неоднократно отказывался освобождать Павликову и Дубовик.
15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в защиту фигурантов дела «Нового величия». Еще одна акция состоялась в Санкт-Петербурге.

Дело «Нового величия»

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