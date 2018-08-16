Анну Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы постановил освободить из-под стражи и перевести под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела « » Анну Павликову, которую обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

«Суд постановил: изменить в отношении обвиняемой Павликовой меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — объявила судья Ирина Деваева.

Изменить меру пресечения просило следствие, которое не нашло «оснований для дальнейшего содержания под стражей».

Анна Павликова после решения суда о переводе из СИЗО под домашний арест



Фото: Александр Бородихин / «Медиазона» pic.twitter.com/7oSLSpXPQe — Медиазона (@mediazzzona) August 16, 2018

Вечером 16 августа суд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения для 19-летней Марии Дубовик — еще одной фигурантки дела «Нового величия», находящейся под арестом.