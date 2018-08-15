Следствие попросило отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест
Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил изменить меры пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест. Соответствующее ходатайство, рассказал адвокат Дубовик Максим Пашков, направлено в Дорогомиловский суд. Его планируется рассмотреть 16 августа.
Обновление. Пресс-служба СК пояснила «Интерфаксу», что ходатайство связано с «завершением основных следствием действий» и «отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей».
В свою очередь пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля сообщила «Интерфаксу», что материалов от следователя пока не поступало.
Ранее отпустить Дубовик и Павликову из СИЗО под домашний арест просила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов. Несмотря на их просьбу, суд продлил девушкам срок содержания под стражей.
15 августа в Москве планируется провести акцию в защиту Дубовик и Павликовой — «Марш матерей». Акция не согласована с городскими властями. Организаторам направлено предостережение прокурора.