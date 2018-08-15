Следствие попросило отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил изменить меры пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест. Соответствующее ходатайство, рассказал адвокат Дубовик Максим Пашков, направлено в Дорогомиловский суд. Его планируется рассмотреть 16 августа.

Обновление. Пресс-служба СК пояснила «Интерфаксу», что ходатайство связано с «завершением основных следствием действий» и «отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей».

В свою очередь пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля сообщила «Интерфаксу», что материалов от следователя пока не поступало.