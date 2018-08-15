Прокуратура направила предостережение актрисе Яне Трояновой из-за «Марша матерей»
Полицейские передали одному из организаторов «Марша матерей» в Москве актрисе Яне Трояновой предостережение прокурора из-за акции, которая пройдет вечером 15 августа. Об этом в твиттере сообщил политик Алексей Навальный.
Утром 15 августа в квартиру Трояновой пришли представители уголовного розыска. Самой актрисы дома не оказалось, поэтому предостережение прокурора вручили ее супругу режиссеру Василию Сигареву.
В предостережении сказано, что «Марш матерей» не согласован, а организаторы не подавали в правительство Москвы заявку на проведение акции. Исполняющая обязанности прокурора ЦАО Москвы Ольга Трушкова предупредила Яну Троянову, что той грозит административная и уголовная ответственность «в случае нарушения требований действующего законодательства».
Сегодня утром в квартиру актрисы Яны Трояновой пришёл уголовный розыск. Яны дома не было, но её мужу - режиссеру Василю Сигареву - вручили ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОКУРОРА по поводу сегодняшнего "Марша Матерей". Вот такими "полезными делами" занята полиция. Нашли семью экстремистов. pic.twitter.com/0emUjn9AEW— Alexey Navalny (@navalny) August 15, 2018