Прокуратура направила предостережение актрисе Яне Трояновой из-за «Марша матерей»

Алексей Навальный
07:54, 15 августа 2018
Надежный источник

Полицейские передали одному из организаторов «Марша матерей» в Москве актрисе Яне Трояновой предостережение прокурора из-за акции, которая пройдет вечером 15 августа. Об этом в твиттере сообщил политик Алексей Навальный.

Утром 15 августа в квартиру Трояновой пришли представители уголовного розыска. Самой актрисы дома не оказалось, поэтому предостережение прокурора вручили ее супругу режиссеру Василию Сигареву.

В предостережении сказано, что «Марш матерей» не согласован, а организаторы не подавали в правительство Москвы заявку на проведение акции. Исполняющая обязанности прокурора ЦАО Москвы Ольга Трушкова предупредила Яну Троянову, что той грозит административная и уголовная ответственность «в случае нарушения требований действующего законодательства».

15 августа в Москве запланирован «Марш матерей» с требованием освободить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик, у которых в изоляторе обострились проблемы со здоровьем.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов призывали отпустить Павликову и Дубовик из СИЗО, но суд продлил им срок содержания под стражей.

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