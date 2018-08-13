В Москве пройдет «Марш матерей» в защиту фигуранток дела «Нового величия»

Акция не согласована с городскими властями.

Участники акции намерены пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. «Мы предлагаем держать в руках любимые игрушки наших детей», — пишут организаторы марша в фейсбуке.

15 августа в 19:00 в Москве состоится «Марш матерей» с требованием освободить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу «Нового величия». Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело «Нового величия», сегодня находятся в опасности.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест. Обвиняемые утверждают, что одним из лидеров «Нового величия» был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским.

За время нахождения под стражей состояние здоровья Анны Павликовой и Марии Дубовик серьезно ухудшилось. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов призывали отпустить девушек из СИЗО. Суд продлил им срок содержания под стражей.