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«Марш матерей» в Москве. Хроника Как прошла несогласованная акция в защиту Анны Павликовой и Марии Дубовик
Что было: «Марш матерей» в Москве (а также акции в Екатеринбурге и Петербурге)
Требования акции: Освободить фигуранток дела «Нового величия»
Акция согласована: Нет
Количество участников: Несколько сотен человек
Данные о задержаниях: Никого не задержали
Большая часть участников акции разошлась, она официально закончена, возле здания Верховного суда пока остаются несколько десятков человек, которые судя по всему тоже в ближайшее время покинут место событий. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что читали нас.
Собравшиеся начали расходиться. Те, кто пока остался, время от времени скандируют лозунги с призывом отменить 282-ю статью УК и освободить политзаключенных.
Полиция начала просить собравшихся разойтись, так как мероприятие окончено. Полицейские дали мегафон журналистке Анне Наринской — одному из организаторов акции — она поблагодарила собравшихся и тоже предложила им разойтись.
Возвращаемся в Москву. «Граждане, покиньте проезжую часть, не не мешайте движению транспорта и не не нарушайте общественный порядок», — повторяют полицейские в мегафон. Других действий они не предпринимают. Собравшиеся продолжают скандировать «Свободу!»
Собравшиеся начали выкрикивать новый лозунг: «Детям не место в камере!» Тем временем, на место событий подъехали около полутора десятков сотрудников ОМОНа. Они организовали коридор на проезжей части, достаточный для проезда одной машины. Пока никого не задерживают.
Как передает корреспондент «Медузы», около здания Верховного суда находятся буквально несколько сотрудников полиции. Они пытаются вытеснить собравшихся с проезжей части на тротуар, но у них это не получается. Собравшиеся продолжают скандировать «Свободу!»
Большая часть участников акции в Москве дошла до здания Верховного суда. Собравшиеся кричат «Свободу!»
В Санкт-Петербурге тем временем началась акция у памятника Анне Ахматовой напротив СИЗО «Кресты». Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, полиция фотографирует паспорта людей с плакатами и просит их разойтись на расстояние 50 метров друг от друга. Таким образом будут соблюдаться правила одиночного пикетирования.
Корреспондент «Медузы» передает, что сотрудники полиции помогают участникам марша переходить проезжую часть, которая находится на пути их следования. В том числе на красный свет — сотрудники ДПС останавливают едущие машины.
«ОВД-инфо» сообщает, что полиция не будет никого задерживать, если у участников не будет плакатов и баннеров.
В целом, происходящее не очень сильно похоже на протестную акцию, так как собравшиеся не выкрикивают лозунги и почти ни у кого нет заметной атрибутики. Со стороны кажется, что толпа людей под зонтами просто идет по бульвару.
Как передает корреспондент «Медузы», некоторые из собравшихся несут игрушки, в целом настроение на акции позитивное. Сотрудники полиции, идущие вместе с толпой, выглядят и ведут себя достаточно дружелюбно. У них в руках мегафоны — возможно, чтобы просить толпу разойтись, но пока они их не используют.
Радио «Свобода» ведет прямую видеотрансляцию акции
Толпа начала движение по внутренней и центральной сторонам Бульварного кольца. Дождь снова усилился.
Сейчас, по оценке корреспондента «Медузы», на Пушкинской площади собрались 250-300 человек. Рядом с местом событий стоят около десятка автозаков, но сотрудников правоохранительных органов немного, и они никак себя не проявляют.
Корреспондент «Медузы» с места событий передает, что на Пушкинскую площадь пришли несколько активистов консервативного движения SERB.
Несколько минут назад на Пушкинской площади началась гроза с сильным ливнем. Сейчас ливень поутих, но большинство собравшихся все равно стоят под зонтами.
За несколько часов до начала акции Следственный комитет обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест. В СК заявили, что следственные действия закончились, поэтому оснований содержать девушек под стражей больше нет. Судебное заседание будет завтра.
Накануне акции организаторов акции предупредили о недопустимости «Марша матерей». Они акцию отменять отказались.